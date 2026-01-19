«Работа спасателя невидима до тех пор, пока человек не попал в беду и не столкнулся лицом к лицу с опасностью. Труд, постоянное совершенствование мастерства, самоотверженность, способность мгновенно среагировать на самую сложную ситуацию дают нашим жителям гарантию, что спасатели обеспечат защиту от любой угрозы их жизни и здоровью».

Особые слова благодарности губернатор выразил ветеранам, которые и сегодня, оставаясь в строю, передают бесценный опыт и знания молодому поколению:

«В этот день вспоминают всех, кто отдал свои жизни, спасая других, и чествуют тех, кто проявил мужество и отвагу в трудных условиях чрезвычайных ситуаций. Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья и счастья, мира и добра, благополучия и дальнейших профессиональных успехов в служении на благо народа и Отечества!».

Гомельщина официально