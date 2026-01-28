Репетиция ЦЭ будет проходить по всей стране в субботу, 31 января. В Гомельской области определены 26 пунктов проведения экзамена: на базе учреждений высшего, среднего специального и общего среднего образования.

Для участия зарегистрировано более 8 тысяч учащихся. В пунктах проведения планируется задействовать более 400 аудиторий, в которых будут работать около 1,4 тысячи педагогических работников. От сельских учреждений образования будет осуществляться централизованная доставка учащихся к пунктам проведения РЦЭ.

Приняты все меры по созданию комфортных условий написания учащимися тестовых работ. Организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с УВД, МЧС, Департаментом охраны.

