Чтобы предотвратить опасные последствия, окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей, медиков и сотрудников ОВД.

Забота о здоровье и безопасности — неотъемлемая часть духовного праздника. Важно помнить, что окунание в ледяную воду — серьёзное испытание для организма, которое может привести к переохлаждению, обострению болезней и проблемам с сердцем.

Важные правила для тех, кто решился на купание: детям до 6 лет, беременным, кормящим и людям старше 65 лет это противопоказано; раздевайтесь постепенно, непосредственно перед заходом в воду, обязательна нескользящая обувь; в воде — не более 1 минуты, не ныряйте с головой; после выхода быстро разотритесь полотенцем, наденьте сухую теплую одежду, выпейте горячий чай; никакого алкоголя до и после.

