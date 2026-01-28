На территории района наблюдается рост числа пожаров: один человек погиб, один − травмирован.

В связи с этой тревожной тенденцией работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение осведомленности граждан о правилах пожарной безопасности. Одними из таких стали интерактивные площадки, организованные в магазинах. Спасатели МЧС провели информационные беседы, где подробно рассказали о правилах пользования печным отоплением и электроприборами в домах, особое внимание обратили на недопустимость курения в помещениях и важность установки автономных пожарных извещателей в каждой жилой комнате.

Также акцент был сделан на местах продажи алкогольных напитков. Здесь над полками со спиртным и в зонах продажи табачных изделий были размещены воблеры с призывом «Не жди белочку — туши окурок!». Это напомнит покупателям о необходимости соблюдать осторожность и не оставлять непотушенные сигареты без присмотра.

— Курение не только отнимает здоровье человека, но и может лишить его жизни, спровоцировав пожар, — пояснил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв. – Очень важно не допускать курение в жилых помещениях, особенно в местах для отдыха. Перед тем как выбросить окурок, следует его тщательно затушить, а в качестве пепельницы использовать предметы из негорючих материалов.

Работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС призывают всех граждан проявлять бдительность и ответственность в вопросах пожарной безопасности. Помните: соблюдение простых правил может спасти жизни и имущество.

Буда-Кошелевский РОЧС