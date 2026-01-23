Грипп – вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и алиментарным путями. Источником инфекции является больной человек с явной или стертой картиной заболевания с момента заражения до 5–7 дней с момента появления клинических симптомов.

Инкубационный период гриппа (когда человек внешне здоров, но вирус в организм уже попал и начал развиваться) длится от нескольких часов до 3 суток. Уже в течение данного периода больной может стать переносчиком вируса. После того же как появились первые симптомы заболевания, человек заразен еще в течение 5-7 суток.

Как сократить риск заражения гриппом и ОРВИ?

следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания;

сократить время пребывания в местах скопления людей;

регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и общественного транспорта;

если нет возможности помыть руки, применять средства для обеззараживания рук (гигиенические салфетки, бактерицидные гели);

следить за гигиеной полости рта и носа, промывать их после посещения улицы и общественного транспорта;

проветривать помещение, увлажнять воздух и чаще делать влажную уборку помещений;

вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, соблюдать режим сна и заниматься физической культурой.

Важно понимать, что человек с крепким иммунитетом может и не заболеть (многие заражённые гриппом болеют практически бессимптомно), но при этом он может быть носителем вируса и представлять опасность для тех, кто переносит инфекцию очень тяжело, с опасными осложнениями: младенцы, пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями. Поэтому имеет смысл прививаться и крепким людям хотя бы для того, чтобы защитить более слабых родных, которые не могут по каким-то причинам привиться. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики. Все разрешенные вакцины в Республике Беларусь проходят контроль качества и регистрацию в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

26 января с 11.00 до 13.00 по телефону 7-64-93 будет работать «прямая» линия. На вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ ответит районный инфекционист О.Л. Маханова.

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках.

Врач-инфекционист О. Л. Маханова