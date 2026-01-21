Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району напоминает, что срок представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, по доходам, полученным за 2025 год, с 1 января по 31 марта 2026 года.

Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц представляют граждане, получившие в течение 2025 года доходы, подлежащие налогообложению. К таким доходам, в том числе, относятся:

доходы, полученные за границей;

доходы в виде дарения, полученные от физических лиц, если такие доходы превышают 11516 рублей в год и получены не от близких родственников;

доходы, полученные от продажи двух и более автомобилей в течение года;

доходы, полученные от продажи автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 килограммов и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь;

доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) в течение пяти лет более одного объекта недвижимости, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество), а именно: более одного не завершенного строительством капитального строения, более одной квартиры, более одного жилого дома, более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка;

другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного налога не возложена на источник выплаты дохода.

Налоговую декларацию (расчет) можно представить в электронном виде через «Личный кабинет плательщика», по почте, лично в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации физического лица.

За более подробной информацией можно обратиться в районные налоговые инспекции или в инспекцию МНС по Гомельской области.

Информация о расположении налоговых инспекций, номерах их телефонов и графике приема налоговых деклараций размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: www.nalog.gov.by

За более подробной информацией можно обратиться в управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Горького 3, либо по телефону 8(02336) 7-34-47.