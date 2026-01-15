Власти США объявили о приостановке обработки заявлений на иммиграционные визы для граждан десятков стран в рамках усиления мер по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США, приостановка приема заявок, которая затронет заявителей из 75 стран Латинской Америки, Южной Азии, Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Южной и Восточной Европы, начнется 21 января.

В списке оказалась и Беларусь, а также многие постсоветские государства, в числе которых Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Грузия, Молдова и Узбекистан.

Отмечается, что обработка иммиграционных виз для граждан стран, включенных в перечень, будет приостановлена, пока Госдеп пересматривает процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранцев, которые могли бы получать социальные и государственные пособия.

«Заявители из этих стран подвергаются высокому риску стать обузой для общества и обратиться за помощью к местным, региональным и федеральным органам власти в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что решение затрагивает только иммиграционные визы. Это важное уточнение, так как в нынешнем году Соединенные Штаты принимают чемпионат мира по футболу, а в 2028 году – летние Олимпийские игры.

