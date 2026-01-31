Об этом сообщает Минздрав.

Подобные меры связаны с понижением температуры воздуха до -25..-30°С, а местами до -31..-33°С в утренние часы.

Проведена работа по усилению приемных отделений больниц и дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи. Организован системный контроль за безопасной и надежной работой организаций здравоохранения, сети аптек, предприятий холдинга «Белфармпром», организаций «Белмедтехника» и «Медтехноцентр», медицинских учреждений образования.

Определены графики круглосуточных дежурств.

