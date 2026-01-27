Учреждение образования «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» — самое молодое учебное заведение милицейского ведомства, которое готовит специалистов для работы в подразделениях МВД.
Программа среднего специального образования предусматривает обучение по:
- гуманитарным дисциплинам;
- гражданско-правовым дисциплинам;
- административным и уголовно-правовым дисциплинам;
- техническим и специальным дисциплинам;
- специальной подготовке;
- огневой подготовке;
- физической подготовке.
Специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности»
Для получения среднего специального образования в дневной форме за счет республиканского бюджета в Колледж МВД принимаются граждане Республики Беларусь, имеющие общее среднее или профессионально-техническое с общим средним образованием и прошедшие профессиональный отбор.
По окончании Колледжа МВД
Выдается диплом о среднем специальном образовании с присвоением квалификации «Юрист», присваивается специальное звание «лейтенант милиции» с последующим направлением на службу в органы внутренних дел на должности офицерского состава в подразделения милиции общественной безопасности и иные подразделения МВД.
Срок обучения составит 1 год и 10 месяцев.
Для поступления в Колледж МВД необходимо до 15 апреля обратиться в любой орган внутренних дел с заявлением и предоставить документы для проведения профессионального отбора.
Абитуриент поступает по конкурсу среднего балла документа об образовании.
Мы предлагаем:
- современную материально-техническую базу;
- комфортабельное общежитие;
- форменное обмундирование;
- бесплатное питание;
- специализированные тренажерные залы;
- многофункциональные спортивные площадки;
- тактические комплексы.