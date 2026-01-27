Учреждение образования «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» — самое молодое учебное заведение милицейского ведомства, которое готовит специалистов для работы в подразделениях МВД.





Программа среднего специального образования предусматривает обучение по:

гуманитарным дисциплинам;

гражданско-правовым дисциплинам;

административным и уголовно-правовым дисциплинам;

техническим и специальным дисциплинам;

специальной подготовке;

огневой подготовке;

физической подготовке.

Специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности»

Для получения среднего специального образования в дневной форме за счет республиканского бюджета в Колледж МВД принимаются граждане Республики Беларусь, имеющие общее среднее или профессионально-техническое с общим средним образованием и прошедшие профессиональный отбор.

По окончании Колледжа МВД

Выдается диплом о среднем специальном образовании с присвоением квалификации «Юрист», присваивается специальное звание «лейтенант милиции» с последующим направлением на службу в органы внутренних дел на должности офицерского состава в подразделения милиции общественной безопасности и иные подразделения МВД.

Срок обучения составит 1 год и 10 месяцев.

Для поступления в Колледж МВД необходимо до 15 апреля обратиться в любой орган внутренних дел с заявлением и предоставить документы для проведения профессионального отбора.

Абитуриент поступает по конкурсу среднего балла документа об образовании.

Мы предлагаем:

современную материально-техническую базу;

комфортабельное общежитие;

форменное обмундирование;

бесплатное питание;

специализированные тренажерные залы;

многофункциональные спортивные площадки;

тактические комплексы.

