Министерство информации объявляет о начале приема заявок на XXII Национальный конкурс «Золотая литера». Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

На главный творческий конкурс для печатных и сетевых СМИ страны заявки принимаются по 1 апреля включительно с пометкой «На национальный конкурс «Золотая литера» по адресу: 220004, Минск, пр.Победителей, 11, кабинеты 401, 425.

К участию в конкурсе допускаются СМИ, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники СМИ.

Отмечается, что участников ждут новые номинации. При этом по заявленной номинации представляется не более 10 материалов от одного участника конкурса. Одни и те же материалы не могут быть представлены в разных номинациях.

XXII Национальный конкурс «Золотая литера» проводится ежегодно с целью содействия развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств и сетевых изданий страны, актуализации значимых тематических направлений деятельности СМИ по реализации государственной информационной политики, повышения профессионального и идейно-содержательного уровня СМИ, стимулирования творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства СМИ.