Лауреатами стали боксеры, армрестлеры, гребцы, дзюдоисты, шахматисты, пловцы и другие спортсмены, чьи имена вписаны в победную летопись Гомельщины. Они являются победителями и призерами чемпионатов мира, Беларуси, олимпийских дней молодежи. Награды получили также их наставники, которые ведут своих воспитанников к самым недостижимым вершинам.

По итогам 2025 года премии облисполкома присуждены 13 спортсменам и 18 тренерам, они уже получили их. Именные стипендии облисполкома в этом году получат 154 подающих надежды спортсмена, что на 12 человек больше, чем годом ранее.

Гомельщина официально