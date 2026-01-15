Суд Чечерского района вынес приговор в отношении 53-летнего гомельчанина, обвиняемого в хищении удобрений из агропредприятий региона.





Ближайшие девять лет мужчина проведет в колонии строгого режима и обязан уплатить штраф в размере 500 базовых величин. Его подельнику – директору филиала сельхозпредприятия – предстоит провести в колонии усиленного режима шесть лет и уплатить штраф в размере 300 базовых величин. Руководителю и главному агроному предприятия по растениеводству, вносившим заведомо ложные сведения и записи в официальные документы, а также составлявшим и выдававшим заведомо ложные документы, – пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с уплатой штрафа по 300 базовых величин каждому.

Похищенные удобрения преступная группа реализовывала на территории России, и была задержана при попытке очередной контрабандной поставки. Своей деятельностью обвиняемые причинили государству ущерб на общую сумму более 200 тысяч белорусских рублей.

Сожский Форпост