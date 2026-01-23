В нынешнем году представители самой гуманной профессии со всей Гомельщины радушно принимал Буда-Кошелевский район.

Социальные работники – это люди, для которых готовность прийти на помощь – просто профессия, а призвание. Именно им были адресованы, награды и творческие номера.

С поздравительной речью к присутствующим обратился заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Алейников: «Примите самые искренние поздравления с этим праздником. В этот день самые теплые слова адресованы людям, чья профессия – ежедневно творить добро. Ваша работа – это призвание, требующее огромного душевного тепла, бесконечного терпения и искреннего участия в судьбах других. Как отметил Глава государства, белорусская система социальной защиты сегодня динамично развивается: внедряются новые цифровые технологии, совершенствуются механизмы оказания помощи, расширяются программы поддержки. Однако неизменным остается главный принцип – индивидуальный подход и внимание каждому человеку.

В этом году мы с вами вступаем в особый период. Начинается новая пятилетняя программа социально-экономического развития, и у вашей отрасли в ней особая, фундаментальная роль, ведь конечная цель любого развития – это благополучие человека, его достойная и защищенная жизнь. Благодаря вашему профессионализму система социальной защиты области продолжает прогрессировать. Постоянно совершенствуются формы жизнеустройства пожилых граждан, развиваются новые виды услуг, существенно изменились к лучшему условия проживания в социальных пансионатах и их количество. Стабильно работает пенсионная система и система поддержки семей с учетом внедрения новых технологий. Но главное – это вы, люди, которые наполняют эту систему живым теплом и человеческим участием. Ведь вашей заботой и вниманием охвачено более 25 000 человек.

С учетом требований времени система двигается вперед. Открытие круглосуточного отделения в Кормянском районе на базе больницы позволило обеспечить комплексный подход к решению проблем, возникающих у пожилых людей и инвалидов. К областному празднику «Дажынкі» распахнул свои двери после ремонта Лельчицкий ТЦСОН.

Дорогие друзья, новую пятилетку мы начинаем Годом белорусской женщины, а ваша профессия имеет ярко выраженное женское лицо. 97% работающих в системе – это женщины, ведь забота, поддержка, сопереживание – это суть белорусской женщины. Ваш труд – настоящее служение людям, требующее высочайшей самоотдачи и душевной щедрости. Коллеги, спасибо вам за терпение, внимание, чуткость, готовность прийти на помощь, за то, что вы делаете наш мир добрее. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, сил, вдохновения и неиссякаемой энергии в добрых делах. Пусть ваша нелегкая, но такая важная работа всегда приносит удовлетворение и заслуженное уважение, а благодарность людей согревает ваши сердца».

Выступление Дмитрия Вадимовича открыло череду награждений. Почетной грамоты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь были удостоены заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Калинковичского райисполкома Елена Змушко и фельдшер Речицкого социального пансионата «Уютный» Надежда Цыбульская. Благодарность Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь объявлена начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Кормянского райисполкома Ольге Захаренко, директору цента социального обслуживания населения Советского района г. Гомеля Юлии Кадол, социальному работнику отделения социальной помощи на дому Речицкого ТЦСОН Надежде Поляк.

Почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета награждена директор Лельчицкого ТЦСОН Людмила Андриевская. Благодарность облисполкома объявлена начальнику отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Чечерского райисполкома Ирине Макаренко, директору Речицкого социального пансионата «Уютный» Виктору Руденко, фельдшеру Рогачевского социального пансионата «Цветущий» Елене Фроловой. Кроме того, социальный работник отделения социальной помощи на дому центра социального обслуживания населения Центрального района г. Гомеля Валентина Метлицкая отмечена Почетной грамотой Гомельского областного Совета депутатов.

Двойной награды – Почетной грамоты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Почетной грамоты Гомельского областного исполнительного комитета, – удостоена директор Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки» Галина Долгополова.

Со словами поздравления к виновникам торжества обратился председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Валентин Ундруль: «Уважаемые работники и ветераны сферы социальной защиты, примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю профессионального праздника. Ваш труд очень важен и нужен. Благородная миссия, которую вы выполняете день за днем в течение многих лет, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает глубокого уважения. Вы окружаете вниманием самые незащищенные категории граждан. В первую очередь это пожилые и люди с инвалидностью, дети, многодетные и малообеспеченные семьи.

Работа в социальной службе требует терпения, умения сопереживать, добросовестного отношения к делу, готовности прийти на помощь и полной самоотдачи. Приятно отметить, что эти лучшие качества присущи сотрудникам системы социальной защиты Гомельщины, которые успешно справляются с поставленными задачами, поддерживая жителей района, оказавшихся в трудной ситуации. Хочу выразить особую благодарность тем, кто работает на передовой – в центрах социального обслуживания, на дому, в учреждениях. Вы постоянно находитесь рядом с теми, кто нуждается в поддержке. И это требует не только профессиональных знаний, но и душевного тепла, терпения и понимания.

Крепкого вам здоровья, счастья, сил для дальнейшей работы и вдохновения в вашем благородном деле. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью от того, что вы делаете, пусть за вашими усилиями будут видны реальные результаты, а ваша работа приносит лишь удовлетворение. Спасибо за труд, за доброе сердце и заботу о тех, кто нуждается в помощи».

Награды от Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов Валентин Антонович вручил главным специалистам отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома. Благодарность райисполкома объявлена Карине Боженковой, а благодарность районного Совета депутатов – Елене Качановой.

Работники ТЦСОН Буда-Кошелевского района также были отмечены за свой профессиональный вклад. Так, Почетной грамоты районного исполнительного комитета удостоена специалист по социальной работе отделения первичного приема, анализа и комплексной поддержки граждан Наталья Серафимович. Благодарность райисполкома объявлена директору ТЦСОН Галине Хацулевой и социальному работнику отделения социальной помощи на дому Ларисе Антоновой. Почетной грамотой районного Совета депутатов награждены заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Елена Валюжинец, заведующий отделением первичного приема, анализа и комплексной поддержки граждан Татьяна Вересовая и заведующий отделением социальной помощи на дому Наталья Павлова.

Поздравила виновников торжества и вручила награды председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета Надежда Цупа.

Почетной грамотой комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома награждены: социальный работник отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Буда-Кошелевского района Наталья Бугаева; швея Гомельского социального пансионата «Васильевский» Ольга Ермакова; медицинская сестра Копцевичского социального пансионата «Полесские сосны» Ирина Кахаева; социальный работник отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Буда-Кошелевского района Наталья Костунова; инструктор по трудовой терапии отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов ТЦСОН Буда-Кошелевского района Светлана Лавренова; начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома Алла Малаховская; главный специалист отдела содействия занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома Татьяна Новик; главный бухгалтер Петриковского ТЦСОН Татьяна Северин; начальник управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома Светлана Серафимович.

Благодарность комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома объявлена: заведующему хозяйством Терюхского социального пансионата «Лесной» Сергею Барановскому; социальному работнику отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Буда-Кошелевского района Светлане Лисовской; директору центра социального обслуживания населения Ветковского района Елене Новиковой; экономисту ТЦСОН Буда-Кошелевского района Наталье Титовой; заместителю директора по воспитательной работе Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки» Валентине Ханчевской; санитарке Ветковского социального пансионата «Радушный» Алесе Васильевне Хомченко; социальному работнику отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Буда-Кошелевского района Ларисе Чернявской.

Благодарностью комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома отмечена специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и дополнительных видов социальной поддержки ТЦСОН Жлобинского района Наталья Абрамович, дошедшая до финала республиканского конкурса «SuperПРОФИ» в сфере социальной защиты.

Особые слова благодарности и признательности прозвучали в адрес директора Гомельского детского социального пансионата «Счастливые улыбки» Галины Долгополовой, чей многолетний добросовестный труд отмечен высокими государственными и областными наградами. Галина Ивановна посвятила служению людям и детям почти 15 лет своей жизни, а благодаря ее профессионализму система социального обслуживания Гомельской области была удостоена высокой премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» – за развитие творческого потенциала детей и молодых людей с инвалидностью. Возглавляемое ею учреждение неоднократно признавалось лучшим в республике, а сама Галина Долгополова удостоена почетного звания «Человек года» в Гомельской области.

С духовным напутствием и поздравлениями к собравшимся обратился архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Труд социальных работников – это истинное служение любви к ближнему, отметил он, и вручил Архиерейские грамоты директору Ветковского социального пансионата «Радушный» Наталье Айвазбалян, психологу ТЦСОН Добрушского района Марии Кузьминой, культорганизатору Речицкого социального пансионата «Уютный» Ирине Литвиновой.

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк также обратилась к присутствующим со словами признательности. Она вручила Почетные грамоты Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста директору ТЦСОН Жлобинского района Екатерине Дедковой, начальнику отдела социальной поддержки управления по труду, занятости и социальной защите Добрушского райисполкома Елене Никитенко, инспектору по основной деятельности отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Калинковичского района Елене Роговец и директору Житковичского ТЦСОН Нине Романович. Благодарность объявлена заместителю директора ТЦСОН Гомельского района Светлане Ковалевой и инспектору по основной деятельности отделения социальной помощи на дому Лоевского ТЦСОН Татьяне Максименко.

С заключительным словом выступила председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Елена Кличковская. Она поблагодарила работников социальной сферы за их нелегкий труд и вручила Почетные грамоты объединения профсоюзов директору ТЦСОН Гомельского района Надежде Белостоцкой, начальнику отдела организационно-кадровой и правовой работы комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Ольге Дубровой, начальнику отдела государственной экспертизы условий труда комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Людмиле Плашковой.

На протяжении мероприятия яркие музыкальные номера дарили творческие коллективы Буда-Кошелевского района. Песенные и танцевальные композиции в исполнении образцового хореографического коллектива «Простор», вокального коллектива «Асалода», народного ансамбля народной песни «Верас», вокальной группы «Ажиотаж», а также солистов Ксении Козловой, Анастасии Дробышевской и Олега Сомова создали в зале неповторимую атмосферу добра и праздника.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой