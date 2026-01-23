Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января подписал указ №33 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год». Документом установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на этот год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В результате платежи для населения (в расчете на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м, при нормативном потреблении услуг) повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на Br22,5.

Повышение тарифов производится в два этапа. С января — на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на Br19,37. С июня — на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на Br3,13.

Удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих, получающих среднереспубликанскую заработную плату, в 2026 году составит 3,5%, семьи из двух пенсионеров — 7,5%.

При этом будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Их могут получить граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.