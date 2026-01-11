Один специалист принимает платежи и посылки, другой – читает рентгеновские снимки. На первый взгляд, между их профессиями нет ничего общего. Но первый год работы преподносит им схожие уроки. Это время проверки на прочность, адаптации в коллективе и понимания простой истины: настоящая карьера начинается не с диплома, а с умения решать конкретные задачи.

Не ждать, а делать

Для Яны Кутасовой из Ивольска путь во взрослую жизнь начался с практичного решения. После 9-го класса она поступила в Гомельский колледж связи. По распределению вернулась в родной район. Теперь работает оператором в отделении почтовой связи №1 райцентра. В ее обязанности входят: прием и выдача посылок, работа с письмами, проведение платежей. Девушка отмечает, что в их дружном коллективе, где трудятся сразу несколько молодых специалистов, все задачи решаются сообща, и коллеги всегда готовы подменить друг друга.

«Эта профессия учит понимать людей, – делится Яна. – Большинство клиентов вежливые и благодарные, это очень ценно. Конечно, иногда возникают непростые ситуации, когда человек расстроен или недоволен, но такие случаи единичны. Главное – сохранять спокойствие и профессиональный подход».

Насыщенные будни на почте и новый ритм взрослой жизни, как признается молодой специалист, оставляют меньше времени для прежних увлечений. В колледже Яна была в самом центре событий: пела, танцевала, принимала участие в конкурсах, помогала одногруппницам готовить творческие номера. Эту энергию и задор она твердо намерена сохранить.

Своим сверстникам девушка хотела бы пожелать уверенности. «Не стоит бояться первого шага, пробовать себя, – говорит она. – Рано или поздно с ответственностью сталкиваются все. Не надо ждать, что все сложится само, а смелее брать инициативу в свои руки. И не пугаться трудностей, с ними можно и нужно справляться».

Для самой Яны почта – первая серьезная ступень, которая дает финансовую самостоятельность и бесценный опыт общения с самыми разными людьми. Она ценит теплое отношение коллектива, да и по сравнению с практикой в большом городе труд в родном районе кажется ей более спокойным и размеренным.

Отработку молодой специалист рассматривает не как формальность, а как ценнейшую школу жизни. Приобретенные на почте навыки, такие как ответственность, стрессоустойчивость, умение работать с людьми и четко выполнять задачи, считает прочным фундаментом для взрослой жизни. «Это идеальный старт, – уверена Яна. – Ты не просто работаешь, а учишься нести ответственность, видишь, как все устроено. С таким багажом уже можно смелее смотреть вперед – строить планы и, возможно, получать высшее образование».

Видеть людей насквозь

Рентгенолог центральной районной больницы Анастасия Шабалина впервые появилась на страницах «Авангарда» вскоре после распределения. Тогда молодой специалист поделилась первыми впечатлениями о новом месте. А теперь, спустя несколько месяцев, корреспондент районки встретилась с ней снова, чтобы узнать, как складывается ее профессиональный путь.

Уроженка Гомеля с детства увлекалась химией и хотела помогать людям, поэтому готовилась к поступлению в Гомельский медицинский университет. Хотя в ее семье нет врачей, а сама она кандидат в мастера спорта по акробатике и могла связать жизнь со спортом, выбор все же пал на медицину. «Все делается к лучшему – это мой девиз», – говорит Анастасия.

Поступила она на бюджет и успешно окончила университет, совмещая учебу с работой тренером. На факультете медико-диагностического дела Анастасия остановилась на рентгенологии, которая привлекла ее не только диагностической составляющей, но и четкостью процесса, возможностью работать с техникой и глубоко анализировать каждый случай.

Работа в ЦРБ, по ее словам, это бесценный шанс набраться опыта. «Здесь очень широкий спектр исследований и категорий пациентов. В учреждении с более узким профилем я бы не получила такой базы знаний», – отмечает молодой специалист.

Большую поддержку в адаптации и профессиональном становлении ей оказывает наставник – заведующий рентген-кабинетом Елена Комешко. Анастасия подчеркивает, что в медицине важно не бояться задавать вопросы и уточнять детали у более опытных коллег.

«Если исследование проводится не в экстренном порядке, у меня есть возможность перепроверить результат, посоветоваться. В терапии или хирургии, например, таких плюсов, как правило, нет, – поясняет она. – Кроме того, в этом направлении стремительно развиваются технологии, что дает постоянный стимул учиться и совершенствоваться». Ее подход к работе исключительно ответственный: каждое исследование должно быть строго обосновано, чтобы уменьшить лучевую нагрузку на пациента.

Два года отработки в ЦРБ – уникальный шанс стать универсальным специалистом, который в дальнейшем сможет работать в любом учреждении здравоохранения, убеждена Анастасия. Она с уверенностью смотрит в будущее и путь, который выбрала, считает единственно правильным.

Первый год работы становится временем настоящей трансформации, когда важнее профессиональных тонкостей оказываются простые человеческие качества: терпение, ответственность, умение работать в команде. Для одних это школа общения с разными людьми, для других же – искусство принимать взвешенные решения под давлением обстоятельств. Но в обоих случаях именно этот опыт превращает вчерашнего выпускника в самостоятельного специалиста, который уже не боится трудностей и точно знает: любая работа – это прежде всего работа над собой.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора