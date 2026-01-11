В ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» продолжается подготовка сельхозтехники к весенне-полевым работам. Среди тех, кто восстанавливает ее в цехе сборки, – слесари-ремонтники Сергей Сивицкий и Геннадий Пилипенко.

Уроженец Демидовки Сергей Сивицкий еще в старших классах посещал учебно-производственный комбинат, где учился на тракториста-машиниста. Первое место работы – СП «АМИПАК»-ОАО. Что касается ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», то на этом предприятии стаж Сергея Александровича превышает уже 20 лет.

– Трактора, комбайны, косилки, ременные коробки передач и многое другое мы ремонтируем в цехе сборки, – говорит он. – Молодые коллеги интересуются, как собирать тот или иной узел. Всегда готов объяснить, подсказать, тем более что и сам два десятка лет назад тоже пользовался советами старших.

Для Сергея Сивицкого ремонт техники – увлечение, ставшее в итоге профессией. Будучи еще школьником, он смотрел, как ловко с инструментами управлялся отец. В агросервис слесарь-ремонтник пришел, имея права на вождение трактора, а все азы нынешней профессии осваивал с помощью коллег, учебных курсов и практики.

Как отмечает Сергей Александрович, его работа не является рутинной. К каждому узлу нужен свой подход. Главное, чтобы запасные части были под рукой.

Труд мастера всегда оценивается по достоинству. Почти каждый год у него грамоты и благодарности различных уровней. Например, в 2025-м ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК он был награжден Почетной грамотой районного Совета депутатов.

В профессиональный праздник чествовали и Геннадия Пилипенко. Его отметили благодарностью районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Геннадий Петрович родом из Дуравичей. Его мама работала в местном хозяйстве полеводом, а отец и дед – трактористами.

– Они и привили мне любовь к технике, – подчеркивает Геннадий Пилипенко. – Я не только наблюдал за тем, как ремонтируют трактор, но и подавал инструменты, и сам что-либо откручивал-закручивал. А когда настало время выбирать учебное заведение, решил поступать в училище в Костюковке (ныне аграрно-технический лицей) на тракториста-машиниста. По окончании учебы вернулся в Дуравичи и много лет отработал в родном хозяйстве.

В агросервисе слесарь-ремонтник трудится два года. Несмотря на непродолжительный срок, он уже завоевал доверие коллег и руководства. Геннадий Пилипенко проводит техобслуживание, занимается монтажом и демонтажом, наладкой различного оборудования, агрегатов и машин. В числе его обязанностей также слесарная обработка деталей.

Геннадия Петровича и его коллег далеко не всегда можно застать на рабочих местах. Агросервис является официальным дилером Минского тракторного завода и обслуживает пять районов: Буда-Кошелевский, Жлобинский, Кормянский, Чечерский и Рогачевский. В первую очередь внимание уделяется гарантийной технике.

Из-за высокой загруженности свободного времени у Геннадия Пилипенко не так много. А когда появляется, посвящает его домашним делам.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора