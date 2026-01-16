Законодательством предусмотрена оплата больничного в такой ситуации, но при соблюдении важного нюанса.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты пояснили, что делать работнику, который уволился и вскоре заболел. Может ли он рассчитывать на оплату листка по нетрудоспособности?

– Такая возможность у трудящихся есть, но лишь в одном особом случае, – прокомментировали в ведомстве. – Если человек уволился и в течение 30 дней после ухода с работы серьезно заболел. При этом ему выдали больничный лист на срок от 30 и более дней. Тогда можно получить пособие по нетрудоспособности.

Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Больничный оплатят, если человек уволился по уважительной причине. К таким относят, к примеру, переезд к супругу или супруге, выход на пенсию, зачисление в учебное заведение.

Если человек в течение 30 дней после увольнения уже начал получать пенсию либо заключил гражданско-правовой договор на выполнение работ, то больничный ему не оплатят. Если листок нетрудоспособности открыт вскоре после увольнения, но меньше чем на 30 дней, то пособие работнику также не положено.

К слову, вопрос с выплатой больничного не решается автоматически. За назначением пособия по временной нетрудоспособности уволившемуся работнику следует обращаться в Фонд социальной защиты населения по месту проживания. Решение о выплате или отказе в назначении пособия принимает специальная комиссия.

1prof.by