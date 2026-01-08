Для увеличения пенсии важнее размер официальной зарплаты и страховые взносы, чем длительность работы у одного нанимателя. В нюансах пенсионного законодательства разбираемся на конкретном примере.

В Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома обратился работник Витебского завода электроизмерительных приборов. Мужчина рассказал, что почти четыре десятилетия трудился на одном предприятии, в его трудовой книжке значится лишь одна запись. Он поинтересовался: предусмотрены ли законодательством какие-либо льготы или надбавки к пенсии за столь длительный непрерывный стаж?

Ответ чиновников оказался однозначным: повышение пенсии за непрерывную работу у одного нанимателя в действующем законодательстве не предусмотрено.

Как пояснили в комитете, при назначении и расчете пенсии учитывается общий трудовой стаж. Он определяется не продолжительностью работы на одном предприятии, а суммированием всех периодов трудовой и приравненной к ней деятельности.

В стаж включаются:

— годы учебы;

— срок прохождения военной службы;

— периоды ухода за детьми;

— получение пособия по безработице;

— другие предусмотренные законом периоды.

Безусловно, многолетняя работа на одном месте – это показатель преданности профессии и стабильности, но в Беларуси даже десятки лет непрерывной работы на одном предприятии не дают права на дополнительные выплаты или пенсионные бонусы.

1prof.by