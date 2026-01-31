Сегодня 119 одиннадцатиклассников из 13 учебных заведений района собрались в стенах аграрно-технического колледжа, чтобы принять участие в репетиции централизованного экзамена. Традиционно наибольшее количество участников выбрали для сдачи русский язык и обществоведение.



Будущих выпускников централизованно доставили к месту проведения экзамена в сопровождении педагогов. После инструктажа ребята разошлись по заранее распределенным аудиториям, взяв с собой лишь обязательный набор: гелевую ручку, паспорт, пропуск и, конечно, положительный настрой.

В этом году организаторы обратили особое внимание на несколько ключевых нововведений. Во-первых, изменилось правило заполнения бланков: гражданам Беларуси с идентификационным номером теперь следует вписывать в соответствующее поле только сам номер. Во-вторых, был ужесточен запрет на любые записи с содержанием заданий. Под запретом оказалось не только использование, но и вынос из аудитории материалов на бумажных, электронных и иных носителях. Это относится к фотографиям, конспектам, аудиозаписям и распечаткам.

Также были уточнены требования к калькуляторам: на экзамене можно пользоваться исключительно простым однострочным калькулятором с базовым набором функций, включающим арифметические действия, вычисление квадратного корня и работу с одной ячейкой памяти.

Участие в РЦЭ крайне важно для выпускников – это помогает привыкнуть к обстановке, снизить волнение и понять всю процедуру экзамена от начала до конца.

Елизавета Малая

Фото Анастасии Лосевой