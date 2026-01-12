В Беларуси 2025 год занял второе место по числу штормовых предупреждений в истории метеонаблюдений. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Марина Грицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

За 2025 год было составлено 143 предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, рассказала Марина Грицкевич. «Наибольшее количество предупреждений пришлось на летний сезон, так как на это время выпадает период грозовой деятельности, связанной с активной конвекцией, а в период глобального изменения климата такие изменения становятся частыми и все более интенсивными. За три летних месяца было составлено 64 предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях: 21 — в июне, 28 — в июле и 15 — в августе. Меньше всего предупреждений было составлено за зимний сезон — 19. При этом в декабре их количество составило 7, в январе — 12, а в феврале 2025 года их не было», — пояснила она.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета отметила, что больше всего в предупреждениях упоминалась гроза (51), сильные ливни (39), ветер (40), шквал (34), туман (30). На высокие температуры — плюс 30 и выше пришлось 19 предупреждений, на град и сильные дожди — 14, на заморозки — 9. «Один раз в предупреждениях упоминалась метель, очень сильный снег и очень сильные ливни. По числу составленных предупреждений 2025 год находится на третьем месте, уступая 2022 году — тогда их было выписано 149, а первое место принадлежит 2024 году — 154 предупреждения, — поделилась информацией Марина Грицкевимч. — Вместе с тем, в 2025 году удалось увеличить заблаговременность предупреждений по отношению к 2024 году. В среднем время между составленным предупреждением и временем, когда явление достигло неблагоприятного гидрометеорологического явления, составило 16 часов 7 минут. В 2024 году это время было 15 часов 40 минут».

Белгидромет ежегодно регистрирует до 20 опасных гидрометеорологических явлений. «Большинство из них носит локальный характер и приходится на теплый период года с мая по сентябрь. Наиболее часто возникающие опасные явления в стране — это очень сильная жара (до 35 градусов и выше), чрезвычайная пожарная опасность, заморозки в период активной вегетации, очень сильные дожди и ливни, очень сильный ветер, в том числе и шквал. Лишь такое опасное явление, как очень сильный мороз (минус 35 градусов и ниже), в последние годы не встречается», — подчеркнула она.

В 2025 году было составлено 12 штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях, проинформировала Марина Грицкевич. «При этом большая их часть (11) была составлена на заморозки и одно на очень сильные ливни. Прошедший год занял второе место по количеству штормовых предупреждений, уступая 2024 году, когда их количество составило 24. При этом в 2025 году было зарегистрировано 22 опасных гидрометеорологических явления: 11 из них — на очень сильный дождь, два — на шквал и очень сильный ветер, одно — на град и очень сильный ливень, и еще одно — на сильное налипание мокрого снега», — подытожила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета.