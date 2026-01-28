Итоги конкурса «Автомобиль года» озвучили на пресс-конференции «Подведение итогов работы автомобильной отрасли Республики Беларусь в 2025 году», сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Автомобилем года» стал Belgee X50. В прошлом году продано 11 380 автомобилей данной модели. Кроссовер занимает долю в 15,2% рынка новых автомобилей.

В номинации «Дизайн года» отмечен Zeekr 7X, Audi Q8, Geely EX5, «Самый популярный седан года» — Belgee S50, Lada Vesta, Lada Granta, «Самый популярный SUV года» — Belgee X50, Belgee X70, Voyah Free, «Автомобиль года в «Промагролизинг» — Belgee X50.

Победителей определяли на основании данных продаж и голосования экспертов.