С 1 января текущего года размер семейного капитала составляет Br35 505. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Так, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,7%, или на Br2230.

В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

В Минтруда напомнили, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) — на дату вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 года семейный капитал назначается в размере Br33 275.