В Беларуси разработали тест-систему для одновременного выявления вирусов гриппа А, В и коронавируса в режиме реального времени. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяна Столярова на панельной секции «Отраслевая наука», которая прошла в Минском международном выставочном центре в рамках празднования Дня белорусской науки, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Татьяна Столярова назвала наиболее перспективные разработки, полученные в рамках научно-технических программ в 2025 году. «Хочу отметить разработанную Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья тест-систему для одновременного выявления вируса гриппа А, гриппа В и коронавируса в режиме реального времени. А также программно-аппаратный испытательный комплекс для определения физического состояния спасателя-пожарного в специальной защитной экипировке в условиях, приближенных к реальным условиям ликвидации чрезвычайных ситуаций (разработчик — Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС). БГУИР в свою очередь разработал национальный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний, который представляет собой комплекс уникального оборудования для калибровки и поверки измерительных СВЧ-устройств, применяющегося в процессе разработки и изготовления новых образцов перспективной техники, космических систем контроля околоземного пространства, систем скоростной передачи информации», — рассказала она.

В 2025 году научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы выполнялись в рамках 22 научно-технических программ, в том числе 14 государственных, одной региональной и 7 отраслевых. В среднем по таким программам ежегодно реализуется более 500 заданий в части НИОК(Т)Р и около 500 заданий по выпуску продукции. При этом более двух третей всех НИОК(Т)Р направлены на развитие в стране высших (V и VI) технологических укладов. Только за 11 месяцев прошлого года было создано 2 новых производства, модернизировано 2 существующих производственных объекта, проведена техническая подготовка 16 производств, разработаны и доведены до стадии практического применения 323 новшества. По завершенным разработкам было получено 8 охранных документов на результаты научно-технической деятельности, подано 8 заявок на патентование изобретений, заключено 29 лицензионных договоров.

По сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 2026-2030 годы увеличено количество государственных научно-технических программ — на 6, а региональных — на 5. «Этот факт отвечает приоритетам государства по укреплению научно-технического потенциала, созданию механизмов для внедрения отечественных научно-технических разработок в организациях страны, решению вопросов импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. В текущей пятилетке в рамках ГНТП планируется создать свыше 2 тыс. новшеств, в том числе более 140 наименований машин, оборудования и комплектующих изделий. Появятся 150 новых технологических процессов и 38 информационных технологий и систем», — отметила заместитель председателя ГКНТ.

Большое внимание в Беларуси уделяется развитию инновационной инфраструктуры, которая обеспечивает трансфер результатов научных исследований в производство. Она состоит из 14 технопарков, 5 центров трансфера технологий, Национального центра интеллектуальной собственности и Белорусского инновационного фонда. В стране также функционируют 96 отраслевых лабораторий, которые позволяют консолидировать усилия ученых университетов, организаций Национальной академии наук и производственных предприятий для получения востребованных результатов конкретных заказчиков.

«Государственные и региональные научно-технические программы, субъекты инновационной инфраструктуры, отраслевые лаборатории вкупе с реализацией иных мер призваны обеспечить развитие нашей страны по ключевым приоритетным направлениям с созданием наукоемких производств, выпуском высокотехнологичной продукции. Говорю в том числе о таких направлениях, как цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности», — подчеркнула Татьяна Столярова.