В Беларуси сформированы трехмесячные, а по отдельным позициям — шестимесячные запасы лекарств, сообщила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время совместного заседания двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об обеспеченности лекарственными препаратами, заместитель премьер-министра подчеркнула, что система работает устойчиво, стабильно и управляемо. В отношении основных лекарственных препаратов сформированы трехмесячные запасы, по некоторых позициям — шестимесячные.

При этом Наталья Петкевич отметила, что в Беларуси — один из самых высоких уровней обеспеченности отечественными препаратами.

Известно, что сегодня отечественная фармпродукция экспортируется в 29 стран мира, что говорит о хороших успехах в этой сфере.

/Будет дополнено/.