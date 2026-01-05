С 1 января 2026 года в Беларуси заработал механизм автоматического списания задолженности по штрафам, включая нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами. С текстом соответствующего закона можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.

Упрощенный режим будет действовать только при соблюдении двух условий: сумма долга не должна превышать 20 базовых величин (с начала года это 900 рублей), а у должника не должно быть других исполнительных производств, связанных с взысканием денежных средств.

При этом, у граждан есть возможность погасить задолженность добровольно в течение двух месяцев. В первый месяц необходимо оплатить не менее 30% суммы, во второй – закрыть долг полностью. В противном случае судебный исполнитель вправе применить меры принудительного характера: арест имущества или временное ограничение права управления автомобилем.

Кроме того, за просрочку предусмотрен дополнительный сбор в размере 10% от суммы долга, но не менее 0,5 базовой величины (22,5 рубля). Взыскание может производиться не только с банковских счетов, но также с вкладов, депозитов в небанковских финансовых организациях и электронных кошельков.

1prof.by