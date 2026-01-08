В Беларуси существенно сокращены сроки заселения в арендное жилье. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В целях приведения актов законодательства в соответствие с указом Президента от 3 ноября 2025 года №388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья» премьер-министр Александр Турчин подписал постановление «О распоряжении государственным жилищным фондом». Документом приводится в соответствие ряд постановлений Совета Министров. В частности, указом предусмотрено обеспечить заселение в арендное жилье в течение 30 рабочих дней.

Сокращен срок размещения местными органами власти информации о наличии арендного жилья с семи дней до одного дня. Установлен срок обращения граждан для заключения договора найма арендного жилья до пяти рабочих дней.

Кроме того, корректируются сроки получения застройщиком документов после ввода жилого дома в эксплуатацию, определенных в положении о порядке обеспечения условий для заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых домах.

Также сокращены сроки передачи застройщиком дольщику окончательного расчета стоимости объекта долевого строительства с 25 календарных дней до двух рабочих дней (при финансировании за счет бюджетных средств и средств, полученных от предоставления арендного жилья). Предусмотрены и иные корректировки.