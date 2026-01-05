В Беларуси проиндексированы (увеличены) размеры стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.





Стандартный налоговый вычет физическому лицу увеличен с Br192 до Br216 в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей Br1308 в месяц. Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца увеличен с Br56 до Br63 в месяц. Для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, увеличен с Br107 до Br120 на каждого ребенка в месяц. Для вдов (вдовцов), одиноких родителей, приемных родителей, опекунов или попечителей — с Br107 до Br120 в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.

С 1 января 2026 года право на повышенный размер стандартного налогового вычета на детей до 18 лет и иждивенцев в размере Br120 в месяц также имеют родители (усыновители, удочерители), имеющие инвалидов с детства I группы, одного ребенка и более детей в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства I группы.

Также с 1 января к иждивенцам дополнительно относятся: родитель (усыновитель, удочеритель, опекун, попечитель) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, не работающий по трудовому договору и получающий пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, — для его супруга (супруги); родитель (усыновитель, удочеритель) инвалида с детства I группы, не работающий по трудовому договору и получающий пособие по уходу за инвалидом I группы, — для его супруга (супруги).

Стандартный налоговый вычет, предоставляемый отдельным категориям физических лиц, увеличен с Br272 до Br306 в месяц (подпункт 1.3 пункта 1 статьи 209 НК). Стандартный налоговый вычет, предоставляемый молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) увеличен с Br730 до Br860 в месяц.

Кроме того, проиндексированы (увеличены) размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога. В их числе доходы, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей, полученные от организаций, ИП, являющихся местом основной работы (службы, учебы), — с Br3479 до Br3910 от каждого источника в течение налогового периода; организаций, ИП, не являющихся местом основной работы (службы, учебы), — с Br230 до Br259 от каждого источника в течение налогового периода. А также доходы в виде оплаты нанимателем за работника, профсоюзной организацией за члена своей организации страховых взносов (страховых премий) страховым организациям Беларуси, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, — с Br5956 до Br6695 от каждого источника в течение налогового периода.

Увеличены размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога, и в отношении доходов, получаемых инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований, поступивших на благотворительный счет, открытый в банке Беларуси, — с Br23 011 до Br25 864 в сумме от всех источников в течение налогового периода. Также это касается и доходов, не являющихся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных обязанностей, полученных от профсоюзных организаций, объединений профсоюзов членами таких организаций в денежной и натуральной формах, — с Br1479 до Br1662 в сумме от каждого источника в течение налогового периода.