Специалисты специальной саперной группы ОСН «Буран» войсковой части 5525 обезвредили 569 артиллерийских снарядов, сообщает телеграм-канал внутренних войск МВД Беларуси.



Военнослужащие получили от коллег информацию о том, что неразорвавшиеся боеприпасы находятся вблизи деревни Неговка Буда-Кошелевского района, и немедленно выдвинулись туда.

— Когда ехали на место, не могли предположить количество и вид взрывоопасных предметов. Сначала доставали из земли то, что находилось в поле зрения. Затем, проведя при помощи металлоискателя инженерную разведку, обнаружили целый склад. Два дня ушло на извлечение опасной находки и последующее уничтожение. Во время работы волнения или страха не было, так как бойцы уверены в себе, все делали правильно и к тому же не в первый раз. К слову, на моей памяти так много боеприпасов обезвреживали в 2019 году, когда нашли более 400 авиабомб ПТАБ 1,5-2,5, — рассказал командир группы.

