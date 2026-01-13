Правилами охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 №112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.09.2020 №345), определены основные требования, соблюдение которых сделает участие в охоте безопасной и исключит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Следует знать, что запрещено использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности:

применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;

осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства.

Нельзя:

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2.5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом — менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, домашних животных или места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в лодке;

добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

При переездах в пределах охотничьих угодий вне автомобильных дорог общего пользования, а также при передвижении на лодке по водному объекту во время следования к скрадку и другим местам укрытия допускается держать огнестрельное охотничье оружие собранным, но обязательно разряженным и направленным стволом (стволами) вверх или в сторону от находящихся рядом людей.

Охотничье оружие должно быть разряжено при:

преодолении на охоте различных препятствий (канавы, изгороди, буреломы и другое), переходе по кладям через речки, ручьи;

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство;

подходе к месту привала и сбора;

встрече с должностными лицами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства, внутренних дел, пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих угодьях, по их требованию.

Охотник может производить стрельбу, только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных. После осечки охотничье оружие можно открывать только через 3 — 5 секунд. При попадании инородных предметов (земля, снег, трава, листья и другое) в каналы стволов охотничьего оружия их необходимо незамедлительно прочистить.

Охота может проводится только с зарегистрированным в ОВД охотничьим оружием. За незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ статьей 295 УК Республики Беларусь установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от уголовной и административной ответственности.

О желании добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, а также информацию о фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, можно сообщить в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, по телефону оперативно-дежурной службы РОВД — 102, МТС-8 (033) 680-36-02.

Старший инспектор по разрешительной работе ОВД Буда-Кошелевского райисполкома майор милиции Сергей Мелещенко