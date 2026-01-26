25 января в 20.44 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Забабье Буда-Кошелевского района.

В результате пожара повреждено потолочное перекрытие в доме. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

не растапливайте печи горючими жидкостями;

обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС