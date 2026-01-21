Например, молодежь Буда-Кошелевского района выступила с инициативой обустроить в райцентре зону с велопарковкой, специальной стойкой, где при необходимости можно будет провести «техобслуживание» двухколесного транспорта, нестандартной скамейкой, озеленением. Локация может стать местом притяжения молодежи. Планируется, что по проекту будут разработаны веломаршруты.

В Зябровке Гомельского района предложен проект «Небесная дорога», предполагающий благоустройство территории вокруг памятника летчикам-авиаторам.

В центре Ветки хотят сделать «Библиобочку» — уличную мини-библиотеку, где каждый сможет взять и прочесть понравившуюся книгу. Как заверяют авторы проекта, это будет уютное общественное пространство для интеллектуального отдыха.

Гомельщина официально