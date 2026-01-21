С руководством компании в областном центре встретились заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель облисполкома Иван Крупко, министр промышленности Андрей Кузнецов.

Одна из главных целей встречи – расширение сотрудничества в сфере машиностроения и обмен опытом. Российских партнеров, в частности, интересуют возможности совместной работы в рамках Союзного государства.

В цехах ЗЛиНа гостям рассказали о передовых технологиях, особый интерес вызвала организация труда, компьютеризация и роботизация производства, а также обеспечение экологической безопасности крупными предприятиями.

Во встрече принимают участие руководители ведущих холдингов машиностроения Беларуси.

