Конкурс проводился Гомельский художественным колледжем при поддержке Главного управления культуры Гомельского облисполкома и собрал более 800 творческих работ. В числе победителей ребята нашего района: учащийся Буда-Кошелевской школы искусств – лауреат 2-й степени Дмитрий Шугов (номинация «Открытка», учитель Ирина Лашкевич), воспитанники Уваровичской детской школы искусств София Кудрявцева (номинация «Живопись», учитель Екатерина Минова) и Виолетта Вопсева (номинация «Открытка», учитель Елена Сотникова). Обе участницы удостоены звания лауреатов 3-й степени.