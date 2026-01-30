Определили задачи, которые необходимо решить в каждом районе. Для представителей общественных организаций провели семинар-интенсив по разработке и реализации имиджевых проектов.

Сейчас в нашей области более 35 тысяч человек состоят в «Белой Руси». За прошедший год количество членов областной организации выросло более чем на 7%. Большое внимание уделяется сфере образования, организация старается активнее работать с промышленным сектором.

За активную гражданскую позицию и большой вклад в общее дело активным членам общества объявлены благодарности.

