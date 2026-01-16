15 января в период времени с 19.20 до 20.00 неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, предположительно со стороны д. Лопатино в направлении д. Костюковка, на 4 км автодороги Н-4111 «Костюковка-Лопатино-Новая Жизнь» совершил наезд на 44-летнего пешехода, после чего с места происшествия скрылся.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить в дежурную часть ГАИ по телефонам 8-029-629-70-10 либо 102. Важна любая информация!

Сожский Форпост