В прошедшие выходные произошла очередная масштабная утечка данных из социальной сети Instagram. Как сообщают СМИ, в сеть попала информация о 17,5 миллиона аккаунтов, включая имена пользователей, номера телефонов, электронные адреса, геолокацию и даже физические адреса. Эти данные выставлены на продажу в даркнете, что подтверждает их высокую ценность для киберпреступников, использующих их для фишинговых атак.

Этот инцидент — серьезное напоминание о том, что защита личной информации в интернете — это ответственность каждого пользователя, предупреждает Национальный центр защиты персональных данных.

Ключевые правила безопасности

Используйте уникальные и сложные пароли. Одна и та же комбинация для всех сервисов или простые варианты вроде «123456» — главная ошибка. Создавайте надёжные пароли.

Регулярно меняйте пароли. Делайте это хотя бы раз в несколько месяцев, чтобы снизить риски даже в случае старых утечек.

Подключите двухфакторную аутентификацию (2FA). Это ваш главный «щит», который делает взлом аккаунта практически невозможным даже при утечке пароля.

Игнорируйте неожиданные запросы на сброс пароля. Если вы не инициировали восстановление доступа, не переходите по ссылкам в таких письмах или сообщениях.

Будьте бдительны с любыми ссылками. Не кликайте на подозрительные ссылки от незнакомцев и даже от друзей, если сообщение выглядит странно.

