В Департаменте контроля качества образования Министерства образования напомнили о том, в каких случаях занятия в учреждениях общего среднего и специального образования могут отменить из-за мороза, сообщает БЕЛТА.

«Решение о временном приостановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего и специального образования принимается местными исполнительными и распорядительными органами при 25 градусах мороза и ниже на 7.00 и скорости движения воздуха более 3 м/с. При этом не допускается проведение учебных занятий по физической культуре, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися на открытом воздухе при температуре воздуха ниже 15 градусов мороза и скорости движения воздуха более 3 м/с», — подчеркнули в Департаменте контроля качества образования.

В Департаменте также обратили внимание на то, что руководитель учреждения образования должен ограничивать продолжительность прогулок или вовсе отменять их для детей в плохую погоду (например, дождь, сильный ветер) и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Прогулки также сокращаются или отменяются при ветре быстрее 3 м/с и 15 градусах мороза и ниже для детей до 3 лет, минус 18 градусах и ниже — для ребят 3-7 лет, и при 22 градусах мороза и ниже — для школьников от семи лет и старше. При этом во время прогулки должны быть обеспечены двигательная активность детей, соответствующие погодным условиям одежда и обувь.

Особенности организации образовательного процесса в связи с погодными условиями установлены пунктами 63 и 70 специфических санитарно — эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 года №525.