В МЧС напомнили о факторах опасности при гололедице, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси 5 января на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В таких условиях возможно затруднение движения транспорта, увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышается риск травматизма населения.

На территории республики сегодня прогнозируется облачная с прояснениями погода. Утром во многих районах, днем по северу возможен кратковременный снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 6 градусов.