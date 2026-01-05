Работу возглавил губернатор Иван Крупко. Приняты решения о дальнейших видах работ.

Проектные решения по конструктиву необходимых для восстановления подъезда плит готовы, чертежи переданы на Гомельский ДСК, стартует формование пробных образцов. Затем наружные и внутренние плиты, а также плиты перекрытия пройдут испытания на несущую способность, теплопроводность, огнеупорность.

«Восстановительные работы должны быть проведены в максимально сжатые сроки. Собрать дом нужно вплоть до отделки, вернув ему первоначальный вид. При необходимости строители должны перейти на усиленный график работы», – поставил задачу Иван Крупко.

