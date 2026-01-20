На заседании комиссии обсудили вопросы своевременной оплаты за энергоресурсы предприятиями и организациями района. Как подчеркнул председатель комиссии, заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, эта тема находится на постоянном контроле райисполкома. «Вопросы расчетов напрямую влияют на общую экономическую стабильность района, поэтому работа по недопущению просроченной задолженности ведется планомерно», – подчеркнул Артем Сергеевич.

Кроме того, рассмотрены вопросы платежной дисциплины в части своевременного погашения налогов, в первую очередь сельскохозяйственными предприятиями, и иные финансовые вопросы.

Елизавета Малая

Фото автора