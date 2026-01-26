В мероприятии участвовали председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, начальник отдела организационно-кадровой работы Лилия Торманова, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит.

Марина Агажельская рассказала об информационной работе в социальных сетях и мессенджерах, дала рекомендации по их ведению. Сергей Халдай отметил, что эффективная работа соцсетей и мессенджеров невозможна без вовлечения в нее всех организаций и учреждений, предприятий, расположенных на территории того или иного сельсовета, продуктивного их взаимодействия между собой.

Денис Монит в своем выступлении акцентировал внимание на проходящей в Вооруженных Силах Республики Беларусь проверке боевой готовности соединений и воинских частей. Уже проверены базы технического обеспечения, один из механизированных батальонов.

В продолжение семинара-учебы Лилия Торманова напомнила председателям сельисполкомов о необходимости соблюдения сроков предоставления документов в отдел организационно-кадровой работы. Также рассматривались вопросы общего характера. В завершение Лилия Васильевна анонсировала проведение в феврале учебы по декларированию с участием председателей сельисполкомов.

Евгений Коновалов

Фото автора