В рамках акции председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова посетила ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Валентина Васильевна поблагодарила тружеников животноводческой отрасли за плодотворную работу, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, неоценимый личный вклад в общее дело и поощрила благодарственными письмами оператора машинного доения МТФ «Кленок» Татьяну Ничипоренко, животновода по доращиванию КРС МТК «600» Кристину Авраменко, животновода ДМБ «Пенчин» Мальвину Белоусову, животновода по доращиванию КРС ТФ «Пенчин-2» Наталью Семенову, животновода по доращиванию КРС МТФ «Пенчин-1» Светлану Кудинову, бригадира МТФ «Центр» Татьяну Лашкевич и животновода МТФ «Радеево» Жанну Малинову. Также Валентина Васильена вручила бригадирам ферм электрочайники, провела мониторинг температурного режима на рабочих местах и ознакомилась с санитарно-бытовыми условиями.

Евгений Коновалов

Фото из архива