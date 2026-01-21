Житковичский, Петриковский, Калинковичский, Лельчицкий и Ельский районы объединены Программой развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Здесь проживает почти 150 тысяч человек или более 11% населения области.

Петриковщина богата месторождениями, здесь работает горно-обогатительный комплекс ОАО «Беларуськалий». Природной жемчужиной является Нацпарк «Припятский», визитная карточка района – фестиваль «Зов Полесья».

Житковщина впечатляет историей одного из древнейших белорусских городов – Турова, интереснейшим культурным наследием. Калинковичский район – туристическим магнитом – агрогородком Юровичи с древнейшей человеческой стоянкой.

Лельчицкий край славят леса. Экспозицию Ельщины украсили яблоки из «Сада памяти» – проекта Валавского сельсовета для увековеченья земляков, завоевавших Великую Победу.

Гомельщина официально