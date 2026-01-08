Полным ходом идут работы по расчистке улиц, дорог, ведущих к социальным объектам, памятных мест. На улицы вышли работники сельисполкома, молодежь и местные жители.



Как отметил председатель Уваровичского сельского Совета депутатов, сельского исполнительного комитета Виталий Пантелеенко, в связи с сложными погодными условиями и обильными снегопадами очень важно не остаться в стороне и оказать помощь работникам дорожных и коммунальных служб, которые в нынешней ситуации работают круглосуточно для обеспечения бесперебойного движения транспорта и комфортного перемещения людей.

Фото из архива участников