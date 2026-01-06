Главный вопрос – действия оперативных служб в связи с прогнозируемым усилением снегопадов и понижением температуры.

По данным синоптиков, в среднем по области снежный покров достиг 10 см, в отдельных районах – до 17 см, к концу дня он может достичь отметки в 20 см и более. Количество осадков снизится завтра, к выходным сильный снег возобновится, метель в местами будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. В субботу и воскресенье ожидается усиление морозов до 15-23 °С.

Помимо дорожных и коммунальных служб к расчистке дорог и тротуаров от снега должны быть привлечены все дополнительные ресурсы, отметил председатель облисполкома:

«Подъезды ко всем учреждениям, особенно к социально важным, должны быть расчищены. Необходимо составить четкие графики каждой единицы специализированной техники, которая будет работать исключительно на вверенной территории. Объекты жизнеобеспечения остаются на особом контроле».

