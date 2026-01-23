Пока власти Польши не знают, чью сторону принять в ситуации с Гренландией (президент Кароль Навроцкий открыто поддерживает стремление США завладеть ею, а премьер Дональд Туск, наоборот, призывает Европу дать отпор Америке), страна погрязает во внутренних проблемах.

Правительственный центр безопасности Польши объявил, что с наступлением холодов в южной части страны воздух стал опасен для дыхания, поэтому жителям рекомендуют оставаться дома. Смог накрыл города Ополе, Клодзко, Опольский. По загрязнению воздуха Краков сегодня вышел на 7-е место в мире, наравне с Дели и Кабулом. При этом основной источник яда в воздухе – не заводское производство, а частный сектор. Поляки продолжают греться «грязным» топливом: порядка 45% домов отапливаются углем, дровами и лишь 28% используют газ. Заверения Евросоюза по субсидированию более комфортных условий проживания и замене печного отопления пока остаются на уровне обещаний. Высокие тарифы на электричество и дорогостоящее оборудование вынуждают поляков дышать ядом. Для многих семей «буржуйка» – единственный способ пережить зиму. Грязный воздух с польской территории распространяется на Калининград, Литву и даже Беларусь. Таким образом, власти Польши по умолчанию продолжают наносить экологический ущерб не только государствам-соседям, но и, в первую очередь, своим гражданам.

Не менее удручающая ситуация и с вывозом мусора. Введение залоговой системы на тару привело к повышению цен на сбор мусора в нескольких десятках муниципалитетов. В некоторых из них цены увеличились сразу на 25%, во многих они уже превышают 50 злотых (приблизительно 40 руб.) с человека в месяц. И хотя система внедрена с 1 октября, автоматы по сбору бутылок работают по принципу «повезет-не повезет», а вместо денег граждане обычно получают купоны, которые нужно обменять в магазине. То есть ты сначала покупаешь товар, потом тратишь время на поиски работающего автомата, а взамен получаешь бумажку, которую можно потратить в момент сдачи. Словом, целый квест нужно пройти, чтобы избавиться от мусора. А эксперты предупреждали, что люди начнут оставлять тару у магазинов, но их никто не слушал. По данным опроса, лишь 47% жителей понимали, как работает система, когда ее вводили. Впрочем, это не помешало ее внедрению. К тому же у компаний по переработке отходов система депозитов забирает самые ценные сырьевые материалы – металл и пластик. Доходность бизнеса падает, поэтому растут тарифы.

Из-за действия военных, связанных с милитаризацией приграничных регионов, жители польских деревень зачастую оказываются отрезанными от экстренных служб. Из-за плохой связи дозвониться до пожарных или скорой помощи в случае необходимости невозможно. По данным польских СМИ, ситуация затрагивает около 30 населенных пунктов. А после 20 февраля ситуация еще может усугубиться. Страна выходит из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, что даст ей возможность использовать этот вид вооружений и заминировать приграничные территории с Беларусью и Россией. Если уж отдаляться от соседей, так по всем направлениям.

Несмотря на нарастающие внутренние проблемы, в приоритете у властей – выполнение ожиданий ЕС и США. Как сообщает портал Iteria, к 2039 году Польша планирует увеличить армию до 500 тыс. человек. Это предусмотрено в программе стратегического развития ВС страны, которая рассчитана на долгосрочную перспективу. Документ включает расширение резерва армии, внедрение искусственного интеллекта и усиление ПВО. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, насколько реалистичны подобные планы в условиях быстро меняющейся международной и внутренней обстановки. И Соединенные Штаты, и европейские страны неоднократно демонстрировали готовность пересматривать прежние договоренности в зависимости от собственных интересов. Современная международная практика все чаще показывает, что дружба и партнерство сохраняются лишь до тех пор, пока они совпадают с текущими стратегическими планами. Вот только Польша не осознает того, что к 2039 году ее на карте мира, как и Гренландии, может не остаться, учитывая агрессивные намерения и непонятную политику ее же покровителей.

В сложившихся условиях все более очевидной становится необходимость смещения акцентов на решение внутренних социально-экономических задач и реальной заботы о гражданах. Но, судя по всему, в ближайших планах у польских властей этой стороне вопроса места нет.