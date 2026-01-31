В зимний период при низких температурах печи работают на пределе, поэтому перегрев, трещины, незаметные дефекты могут привести к возгоранию, если вовремя не обратить внимание. Как пример − пожар жилого дома в д. Малые Стеблевичи Житковичского района вечером 17 января. По прибытии огнеборцев кровля дома была полностью охвачена огнем. При проведении разведки в жилой комнате на кровати спасатели обнаружили хозяйку дома (1944 г.р.). Женщину вывели на улицу, она не пострадала. Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Буда-Кошелевский РОЧС