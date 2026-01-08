По данным Белгидромета, 8-9 января во многих районах республики ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами до 24 м/с.

Снег, метель и сильный ветер – все эти неблагоприятные погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и жизни. Главное правило – минимизировать передвижения и оставаться в безопасном месте, по возможности воздержитесь от поездок и выхода на улицу.

Но если непогода застала вас на улице, постарайтесь как можно быстрее укрыться в ближайшем здании, двигайтесь медленно и осторожно вдоль домов, избегайте деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Во избежание обморожения прикройте лицо шарфом или капюшоном, по возможности укройтесь в ближайшем здании. Шквалистый ветер может повредить ваш дом, поэтому плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников все, что может быть унесено порывами ветра. Поставьте автомобиль в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабых конструкций.

Если непогода застала вас в дороге и видимость ухудшилась – остановитесь, включите аварийную сигнализацию и оставайтесь в машине. Соблюдайте правила дорожного движения.

При чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.

