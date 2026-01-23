Физическим лицам, планирующим сдавать жилые (нежилые) помещения внаем (аренду) другим физическим лицам, необходимо произвести следующие действия:
- Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения).
- Зарегистрировать договор найма (аренды) в местном исполнительном и распорядительном органе (исполкоме).
- Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах.
Ставки подоходного налога в фиксированных суммах, действующие на территории г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района c 01.02.2026 года.
|№
п/п
|Наименование населенных пунктов и иных территорий
|жилые помещения (за каждую сдаваемую комнату), садовые домики, дачи
|гараж,
|машиноместо
|1
|г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский Р-н
|20,0
|8,0
|7,0
Исчисление и уплата подоходного налога в фиксированных суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи жилых и (или) нежилых помещений, машино — мест, производятся ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога в фиксированных суммах.
Обращаем внимание на то, что за неуплату налогов в установленный законодательством срок предусмотрена административная ответственность.