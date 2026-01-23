Физическим лицам, планирующим сдавать жилые (нежилые) помещения внаем (аренду) другим физическим лицам, необходимо произвести следующие действия:

Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения). Зарегистрировать договор найма (аренды) в местном исполнительном и распорядительном органе (исполкоме). Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах.

Ставки подоходного налога в фиксированных суммах, действующие на территории г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района c 01.02.2026 года.

№ п/п Наименование населенных пунктов и иных территорий жилые помещения (за каждую сдаваемую комнату), садовые домики, дачи гараж, машиноместо 1 г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский Р-н 20,0 8,0 7,0

Исчисление и уплата подоходного налога в фиксированных суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи жилых и (или) нежилых помещений, машино — мест, производятся ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога в фиксированных суммах.

Обращаем внимание на то, что за неуплату налогов в установленный законодательством срок предусмотрена административная ответственность.