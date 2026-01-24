24 января поезд №6406 Гомель-Тереховка отправлением из Гомеля в 8.50 по техническим причинам остановлен на перегоне Кореневка-Зябровка.





Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. В этих целях со станции Гомель на перегон направлен вспомогательный локомотив. Поезд №6406 Гомель-Тереховка прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

